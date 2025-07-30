- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
230
Bénéfice trades:
165 (71.73%)
Perte trades:
65 (28.26%)
Meilleure transaction:
315.01 USD
Pire transaction:
-254.49 USD
Bénéfice brut:
1 413.12 USD (27 343 pips)
Perte brute:
-1 677.79 USD (33 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (178.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
315.01 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
98.21%
Charge de dépôt maximale:
35.88%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
121 (52.61%)
Courts trades:
109 (47.39%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.15 USD
Bénéfice moyen:
8.56 USD
Perte moyenne:
-25.81 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 219.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 219.14 USD (10)
Croissance mensuelle:
-63.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
286.29 USD
Maximal:
1 305.00 USD (64.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.16% (1 305.00 USD)
Par fonds propres:
77.49% (1 134.62 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZDm
|73
|EURCHFm
|64
|NZDCHFm
|45
|AUDCADm
|40
|CADCHFm
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZDm
|-455
|EURCHFm
|100
|NZDCHFm
|12
|AUDCADm
|64
|CADCHFm
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZDm
|-11K
|EURCHFm
|130
|NZDCHFm
|91
|AUDCADm
|4K
|CADCHFm
|507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +315.01 USD
Pire transaction: -254 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +178.02 USD
Perte consécutive maximale: -1 219.14 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
FearLess Trading est un fournisseur de signaux MetaTrader professionnel, offrant des signaux de trading fiables et disciplinés grâce à des stratégies avancées de couverture (hedging) sur le marché forex. Notre approche est conçue pour minimiser les risques tout en recherchant des opportunités de profits constants sur un marché des changes volatil. En employant des techniques de couverture, FearLess Trading gère efficacement les positions ouvertes afin de contrôler les pertes (drawdowns) et protéger le capital, offrant ainsi aux abonnés une plus grande stabilité et transparence. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, notre service de signaux vise à vous aider à développer votre portefeuille avec confiance — sans conjectures, juste un trading stratégique et sans peur.
Aucun avis