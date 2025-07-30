SignauxSections
Kaluvai Vijaya Reddy

FearLess Trading

Kaluvai Vijaya Reddy
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -39%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
230
Bénéfice trades:
165 (71.73%)
Perte trades:
65 (28.26%)
Meilleure transaction:
315.01 USD
Pire transaction:
-254.49 USD
Bénéfice brut:
1 413.12 USD (27 343 pips)
Perte brute:
-1 677.79 USD (33 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (178.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
315.01 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
98.21%
Charge de dépôt maximale:
35.88%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
121 (52.61%)
Courts trades:
109 (47.39%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.15 USD
Bénéfice moyen:
8.56 USD
Perte moyenne:
-25.81 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 219.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 219.14 USD (10)
Croissance mensuelle:
-63.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
286.29 USD
Maximal:
1 305.00 USD (64.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.16% (1 305.00 USD)
Par fonds propres:
77.49% (1 134.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZDm 73
EURCHFm 64
NZDCHFm 45
AUDCADm 40
CADCHFm 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZDm -455
EURCHFm 100
NZDCHFm 12
AUDCADm 64
CADCHFm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZDm -11K
EURCHFm 130
NZDCHFm 91
AUDCADm 4K
CADCHFm 507
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +315.01 USD
Pire transaction: -254 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +178.02 USD
Perte consécutive maximale: -1 219.14 USD

FearLess Trading est un fournisseur de signaux MetaTrader professionnel, offrant des signaux de trading fiables et disciplinés grâce à des stratégies avancées de couverture (hedging) sur le marché forex. Notre approche est conçue pour minimiser les risques tout en recherchant des opportunités de profits constants sur un marché des changes volatil. En employant des techniques de couverture, FearLess Trading gère efficacement les positions ouvertes afin de contrôler les pertes (drawdowns) et protéger le capital, offrant ainsi aux abonnés une plus grande stabilité et transparence. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, notre service de signaux vise à vous aider à développer votre portefeuille avec confiance — sans conjectures, juste un trading stratégique et sans peur.


2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 23:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
