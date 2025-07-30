SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / X 3
Kok Chye Ong

X 3

Kok Chye Ong
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 99%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
108 (75.00%)
Perte trades:
36 (25.00%)
Meilleure transaction:
56.55 USD
Pire transaction:
-17.32 USD
Bénéfice brut:
736.78 USD (13 136 pips)
Perte brute:
-267.39 USD (5 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (92.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.46 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
61.89%
Charge de dépôt maximale:
39.29%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
11.32
Longs trades:
77 (53.47%)
Courts trades:
67 (46.53%)
Facteur de profit:
2.76
Rendement attendu:
3.26 USD
Bénéfice moyen:
6.82 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-41.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.45 USD (4)
Croissance mensuelle:
38.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
41.45 USD (3.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.86% (41.45 USD)
Par fonds propres:
44.84% (276.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 21
NZDCAD 13
NZDUSD 13
USDCHF 13
AUDUSD 12
GBPCHF 12
AUDCHF 11
CADCHF 11
EURGBP 9
GBPAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 83
GBPUSD 74
NZDCAD 41
NZDUSD 45
USDCHF 42
AUDUSD 53
GBPCHF 37
AUDCHF 32
CADCHF 32
EURGBP 29
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDCAD 1.3K
NZDUSD 959
USDCHF -310
AUDUSD 1.2K
GBPCHF 592
AUDCHF 173
CADCHF 112
EURGBP 550
GBPAUD 163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.55 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +92.46 USD
Perte consécutive maximale: -41.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.24 × 82
FusionMarkets-Live
0.66 × 241
Valutrades-Real-HK
0.73 × 60
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.26 × 72
FusionMarkets-Live 2
1.36 × 22
FPMarkets-Live2
1.40 × 5
ICMarketsSC-Live10
1.50 × 2
Exness-Real
1.98 × 42
SwitchMarkets-Real
2.00 × 3
PurpleTradingSC-02Demo
2.15 × 13
ForexChief-DirectFX
3.00 × 5
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 1
Tradeview-Live
3.83 × 12
ICMarketsSC-Live31
4.20 × 25
FXPIG-LIVE
4.33 × 18
RoboForex-ProCent-7
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.46 × 237
IronFXBM-Real9
6.13 × 16
BroctagonPrimeMarkets-Live
7.00 × 4
Coinexx-Demo
7.50 × 6
9 plus...
High Risk, expected return 30%+

Stop loss at 60% equity

Aucun avis
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
