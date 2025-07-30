SignauxSections
Roberto Alencar

D1Break

Roberto Alencar
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
88 (96.70%)
Perte trades:
3 (3.30%)
Meilleure transaction:
5.35 EUR
Pire transaction:
-15.30 EUR
Bénéfice brut:
201.84 EUR (30 387 pips)
Perte brute:
-34.79 EUR (5 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (83.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
83.29 EUR (38)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.07%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.88
Longs trades:
35 (38.46%)
Courts trades:
56 (61.54%)
Facteur de profit:
5.80
Rendement attendu:
1.84 EUR
Bénéfice moyen:
2.29 EUR
Perte moyenne:
-11.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-15.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-15.30 EUR (1)
Croissance mensuelle:
6.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
15.36 EUR (1.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.32% (14.24 EUR)
Par fonds propres:
16.14% (188.36 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 11
EURNZD 10
GBPUSD 10
EURAUD 9
USDJPY 8
USDCHF 7
XAUUSD 7
AUDCAD 6
EURCAD 5
NZDCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
EURUSD 1
NZDJPY 1
EURCHF 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 20
EURNZD 7
GBPUSD 42
EURAUD -17
USDJPY 24
USDCHF 18
XAUUSD 31
AUDCAD 8
EURCAD 12
NZDCAD 12
EURJPY 6
NZDUSD 7
EURUSD 4
NZDJPY 1
EURCHF 6
NZDCHF 2
USDCAD 3
GBPCAD 1
GBPNZD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 3.3K
EURNZD 1.4K
GBPUSD 4.5K
EURAUD -2.4K
USDJPY 4.2K
USDCHF 1.7K
XAUUSD 3.2K
AUDCAD 1.2K
EURCAD 1.7K
NZDCAD 1.8K
EURJPY 1K
NZDUSD 749
EURUSD 365
NZDJPY 149
EURCHF 500
NZDCHF 302
USDCAD 495
GBPCAD 148
GBPNZD 489
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.35 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +83.29 EUR
Perte consécutive maximale: -15.30 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
signal D1Break
Aucun avis
2025.08.14 23:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 05:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
D1Break
100 USD par mois
17%
0
0
USD
1.2K
EUR
9
100%
91
96%
100%
5.80
1.84
EUR
16%
1:100
