Hayden Chan

ANGELS BTC

Hayden Chan
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
TradeMaxGlobal-Live8
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
734
Bénéfice trades:
498 (67.84%)
Perte trades:
236 (32.15%)
Meilleure transaction:
41.44 USD
Pire transaction:
-46.05 USD
Bénéfice brut:
1 959.90 USD (20 035 420 pips)
Perte brute:
-1 073.19 USD (10 179 721 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (30.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.35 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
90.57%
Charge de dépôt maximale:
14.52%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.02
Longs trades:
392 (53.41%)
Courts trades:
342 (46.59%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
3.94 USD
Perte moyenne:
-4.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-281.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-281.57 USD (9)
Croissance mensuelle:
13.39%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
294.09 USD (13.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.50% (294.09 USD)
Par fonds propres:
53.88% (1 046.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 733
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 887
XAUUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 9.9M
XAUUSD 1
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.44 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +30.32 USD
Perte consécutive maximale: -281.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Contact Telegram @highlightgor
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 23:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ANGELS BTC
999 USD par mois
88%
0
0
USD
1.9K
USD
9
99%
734
67%
91%
1.82
1.21
USD
54%
1:200
