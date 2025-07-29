SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EUR
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EUR

Nuttapon Maneechote
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
VantageInternational-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
57 (78.08%)
Perte trades:
16 (21.92%)
Meilleure transaction:
85.30 USD
Pire transaction:
-68.80 USD
Bénéfice brut:
629.81 USD (9 597 pips)
Perte brute:
-444.49 USD (4 652 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (79.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
195.96 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
47.70%
Charge de dépôt maximale:
46.45%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
20 (27.40%)
Courts trades:
53 (72.60%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
2.54 USD
Bénéfice moyen:
11.05 USD
Perte moyenne:
-27.78 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-312.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-312.50 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.84%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.46 USD
Maximal:
313.50 USD (13.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.53% (312.50 USD)
Par fonds propres:
51.88% (975.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 28
AUDUSD 17
USDCAD 11
GBPUSD 9
EURAUD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -159
AUDUSD 91
USDCAD 48
GBPUSD 180
EURAUD 25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.5K
AUDUSD 971
USDCAD 760
GBPUSD 4.3K
EURAUD 472
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.30 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +79.41 USD
Perte consécutive maximale: -312.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 03:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 10:15
Share of trading days is too low
2025.08.04 10:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cryptowanlanid EUR
299 USD par mois
23%
0
0
USD
1.5K
USD
8
64%
73
78%
48%
1.41
2.54
USD
52%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.