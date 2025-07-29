SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart Momentum XAUUSD High Risk Mode 5
Muhammad Ikhlas Al Kutsi

Smart Momentum XAUUSD High Risk Mode 5

Muhammad Ikhlas Al Kutsi
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -67%
Exness-Real17
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
298
Bénéfice trades:
164 (55.03%)
Perte trades:
134 (44.97%)
Meilleure transaction:
23.10 USD
Pire transaction:
-22.27 USD
Bénéfice brut:
449.28 USD (449 258 pips)
Perte brute:
-535.54 USD (535 598 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (44.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
23.07%
Charge de dépôt maximale:
41.23%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
215 (72.15%)
Courts trades:
83 (27.85%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
2.74 USD
Perte moyenne:
-4.00 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-7.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.14 USD (3)
Croissance mensuelle:
26.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
97.86 USD
Maximal:
102.13 USD (76.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.30% (102.13 USD)
Par fonds propres:
44.58% (16.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -86
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -86K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.10 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +44.40 USD
Perte consécutive maximale: -7.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Smart Momentum XAUUSD – Hybrid Auto-Compound EA is a professional gold trading robot (XAUUSD) designed with 5 strategy modes:

  • Mode 1: EMA + RSI
  • Mode 2: MACD + RSI
  • Mode 3: EMA + Zone
  • Mode 4: EMA + MACD
  • Mode 5: Hybrid (EMA+RSI with MACD & Zone filters)

The EA adapts to both trending and ranging markets, equipped with auto-compounding risk management, trailing stop, break-even, and advanced filters (time, spread, news). With a starting balance from $100, traders can enjoy safe and consistent results while monitoring real-time signals, balance, and equity directly from the built-in chart panel.

Join Our Telegram Group : https://t.me/smartmomentumxauusd

 


Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 14:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.07.30 08:50
Share of trading days is too low
2025.07.30 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart Momentum XAUUSD High Risk Mode 5
30 USD par mois
-67%
0
0
USD
43
USD
9
100%
298
55%
23%
0.83
-0.29
USD
76%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.