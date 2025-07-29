SignauxSections
Fabio Macoppi

Fabio macoppi 02

Fabio Macoppi
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
85 (63.90%)
Perte trades:
48 (36.09%)
Meilleure transaction:
179.26 USD
Pire transaction:
-180.55 USD
Bénéfice brut:
4 685.41 USD (52 118 pips)
Perte brute:
-1 955.57 USD (35 721 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (809.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
878.95 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
72.25%
Charge de dépôt maximale:
0.49%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
79 (59.40%)
Courts trades:
54 (40.60%)
Facteur de profit:
2.40
Rendement attendu:
20.53 USD
Bénéfice moyen:
55.12 USD
Perte moyenne:
-40.74 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-492.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-560.05 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.67%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 131.60 USD (1.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.08% (1 131.60 USD)
Par fonds propres:
2.11% (2 209.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 84
EURUSD 48
archived 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1K
archived 156
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 13K
EURUSD 3.4K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.26 USD
Pire transaction: -181 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +809.96 USD
Perte consécutive maximale: -492.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-05
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 9
Exness-Real14
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 22
ICMarkets-Live03
0.00 × 8
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
NPBFX-Real
0.00 × 2
225 plus...
Aucun avis
2025.09.16 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.