SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IMForexVC
Hans Raj Goswami

IMForexVC

Hans Raj Goswami
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 73%
FPMarketsLLC-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
487
Bénéfice trades:
472 (96.91%)
Perte trades:
15 (3.08%)
Meilleure transaction:
143.98 USD
Pire transaction:
-29.43 USD
Bénéfice brut:
1 633.30 USD (1 545 137 pips)
Perte brute:
-48.09 USD (2 649 pips)
Gains consécutifs maximales:
138 (858.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
858.86 USD (138)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
97.32%
Charge de dépôt maximale:
15.37%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
50.61
Longs trades:
379 (77.82%)
Courts trades:
108 (22.18%)
Facteur de profit:
33.96
Rendement attendu:
3.26 USD
Bénéfice moyen:
3.46 USD
Perte moyenne:
-3.21 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.43 USD (1)
Croissance mensuelle:
17.44%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
31.32 USD (7.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.96% (1.05 USD)
Par fonds propres:
26.53% (1 344.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XTIUSD 361
EURAUD 63
EURGBP 20
BTCUSD 14
AUDUSD 9
EURUSD 8
USDJPY 5
WTI 4
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XTIUSD 1.3K
EURAUD 64
EURGBP 43
BTCUSD 131
AUDUSD 18
EURUSD 42
USDJPY 0
WTI 5
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XTIUSD 89K
EURAUD 6K
EURGBP 3K
BTCUSD 1.4M
AUDUSD 821
EURUSD 752
USDJPY 0
WTI 508
XAUUSD 1.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +143.98 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 138
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +858.86 USD
Perte consécutive maximale: -4.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.23 × 30
Exness-MT5Real
0.56 × 154
Exness-MT5Real3
1.89 × 18
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
7.32 × 34
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 09:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IMForexVC
30 USD par mois
73%
0
0
USD
5.8K
USD
11
88%
487
96%
97%
33.96
3.26
USD
27%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.