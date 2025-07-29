SignauxSections
Muhammad Fathir Adistyra Febrian

Adistyragold

Muhammad Fathir Adistyra Febrian
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
41 (37.61%)
Perte trades:
68 (62.39%)
Meilleure transaction:
793.40 USD
Pire transaction:
-490.98 USD
Bénéfice brut:
19 261.81 USD (138 083 pips)
Perte brute:
-17 077.06 USD (132 368 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (3 027.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 027.53 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
76.22%
Charge de dépôt maximale:
2.14%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
67 (61.47%)
Courts trades:
42 (38.53%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
20.04 USD
Bénéfice moyen:
469.80 USD
Perte moyenne:
-251.13 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 981.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 892.38 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.39%
Prévision annuelle:
27.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
205.82 USD
Maximal:
3 590.38 USD (3.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.39% (3 500.51 USD)
Par fonds propres:
0.73% (743.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_ 85
GBPJPY_ 10
EURJPY_ 10
CHFJPY_ 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_ 3K
GBPJPY_ -476
EURJPY_ -46
CHFJPY_ -307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_ 19K
GBPJPY_ -7.7K
EURJPY_ -631
CHFJPY_ -4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +793.40 USD
Pire transaction: -491 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +3 027.53 USD
Perte consécutive maximale: -1 981.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WeMasterTrade-Virtual" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 07:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.