You Sheng Kai

FFXX

You Sheng Kai
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 19%
CapitalFutures-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
793
Bénéfice trades:
475 (59.89%)
Perte trades:
318 (40.10%)
Meilleure transaction:
216.24 USD
Pire transaction:
-409.92 USD
Bénéfice brut:
7 252.40 USD (448 695 pips)
Perte brute:
-7 076.40 USD (389 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (315.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
431.19 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
94.19%
Charge de dépôt maximale:
123.44%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
484 (61.03%)
Courts trades:
309 (38.97%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
15.27 USD
Perte moyenne:
-22.25 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-102.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-556.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
52.04%
Prévision annuelle:
631.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
460.93 USD
Maximal:
987.58 USD (66.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.82% (987.58 USD)
Par fonds propres:
39.10% (436.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDXXX 608
USDJPYXXX 90
SPX500 22
EURUSDXXX 11
XAGUSD_A9 11
XBRUSD_A9 9
NDAQ100 7
AUDCADXXX 5
CADJPYXXX 4
USDSEK_A9 3
EURNZDXXX 3
NZDJPYXXX 3
USDCNHXXX 2
USDZARXXX 2
EURJPYXXX 2
EURAUDXXX 2
NVDA.US 1
USDSGDXXX 1
USDCADXXX 1
GBPJPYXXX 1
KO.US 1
EURCHFXXX 1
AUDUSDXXX 1
XTIUSD_A9 1
NZDUSDXXX 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDXXX 218
USDJPYXXX 49
SPX500 -114
EURUSDXXX -22
XAGUSD_A9 62
XBRUSD_A9 -21
NDAQ100 3
AUDCADXXX -8
CADJPYXXX 30
USDSEK_A9 -12
EURNZDXXX 4
NZDJPYXXX 11
USDCNHXXX -5
USDZARXXX 7
EURJPYXXX 7
EURAUDXXX -21
NVDA.US -3
USDSGDXXX 0
USDCADXXX -2
GBPJPYXXX -1
KO.US -10
EURCHFXXX -2
AUDUSDXXX 7
XTIUSD_A9 0
NZDUSDXXX 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDXXX 36K
USDJPYXXX 6.3K
SPX500 -4.1K
EURUSDXXX 629
XAGUSD_A9 520
XBRUSD_A9 -625
NDAQ100 -836
AUDCADXXX -388
CADJPYXXX 2.3K
USDSEK_A9 -1.1K
EURNZDXXX 434
NZDJPYXXX 350
USDCNHXXX -1.2K
USDZARXXX 14K
EURJPYXXX 764
EURAUDXXX -1.6K
NVDA.US 7.3K
USDSGDXXX -5
USDCADXXX -293
GBPJPYXXX -195
KO.US 240
EURCHFXXX -71
AUDUSDXXX 365
XTIUSD_A9 13
NZDUSDXXX 14
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +216.24 USD
Pire transaction: -410 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +315.13 USD
Perte consécutive maximale: -102.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.26 06:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 04:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 03:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FFXX
30 USD par mois
19%
0
0
USD
1.1K
USD
45
0%
793
59%
94%
1.02
0.22
USD
67%
1:30
