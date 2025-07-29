SignauxSections
Matheus Tomoya Maeda

Slow and Safe

Matheus Tomoya Maeda
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
35 (92.10%)
Perte trades:
3 (7.89%)
Meilleure transaction:
10.65 USD
Pire transaction:
-2.09 USD
Bénéfice brut:
97.15 USD (13 460 pips)
Perte brute:
-2.88 USD (174 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (52.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.34 USD (22)
Ratio de Sharpe:
1.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
30.55%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
45.11
Longs trades:
22 (57.89%)
Courts trades:
16 (42.11%)
Facteur de profit:
33.73
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
2.78 USD
Perte moyenne:
-0.96 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-2.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.09 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.60%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.13 USD
Maximal:
2.09 USD (0.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.58% (2.09 USD)
Par fonds propres:
46.24% (183.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 37
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 94
USDCAD 0
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
USDCAD -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.18 × 11
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Darwinex-Live
0.51 × 162
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.67 × 390
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
RoboForex-ECN
0.93 × 70
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Tickmill-Live
1.32 × 1733
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
Coinexx-Live
2.59 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
36 plus...
Aucun avis
