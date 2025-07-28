SignauxSections
Tony Franciscus Jans

PinaColada

Tony Franciscus Jans
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -32%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
717
Bénéfice trades:
555 (77.40%)
Perte trades:
162 (22.59%)
Meilleure transaction:
253.30 USD
Pire transaction:
-325.20 USD
Bénéfice brut:
10 691.46 USD (647 272 pips)
Perte brute:
-8 061.96 USD (201 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (423.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 175.05 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
38.16%
Charge de dépôt maximale:
84.52%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
458 (63.88%)
Courts trades:
259 (36.12%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
3.67 USD
Bénéfice moyen:
19.26 USD
Perte moyenne:
-49.77 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-935.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 434.10 USD (5)
Croissance mensuelle:
253.70%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
259.89 USD
Maximal:
1 922.84 USD (48.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.27% (1 922.84 USD)
Par fonds propres:
67.64% (570.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 697
EURUSD 6
ETHUSD 6
BTCUSD 5
XAUUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 2.4K
EURUSD -40
ETHUSD 27
BTCUSD 193
XAUUSD 85
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 24K
EURUSD -614
ETHUSD 6.1K
BTCUSD 400K
XAUUSD 17K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +253.30 USD
Pire transaction: -325 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +423.90 USD
Perte consécutive maximale: -935.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
TitanFX-Demo01
0.00 × 99
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 13
OctaFX-Real10
0.00 × 16
TickmillEU-Live
0.00 × 22
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 26
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 63
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Exness-Real15
0.00 × 80
Exness-Real25
0.00 × 22
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
927 plus...
When I'm not trading manually, the EA works.

This gold trading strategy uses the CCI indicator and EMA 21 and 50 to initiate, averaging, and close the trades.

I consistently withdraw and maintain the balance of USD 500 each month.
Aucun avis
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 00:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PinaColada
30 USD par mois
-32%
0
0
USD
688
USD
12
17%
717
77%
38%
1.32
3.67
USD
92%
1:500
