Rafael Gazzinelli

Sinal EAs de teste

Rafael Gazzinelli
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 381
Bénéfice trades:
3 833 (71.23%)
Perte trades:
1 548 (28.77%)
Meilleure transaction:
1 020.00 BRL
Pire transaction:
-1 210.00 BRL
Bénéfice brut:
116 168.34 BRL (323 156 300 pips)
Perte brute:
-121 845.15 BRL (307 861 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (1 257.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 114.00 BRL (27)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.73%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
2 618 (48.65%)
Courts trades:
2 763 (51.35%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-1.05 BRL
Bénéfice moyen:
30.31 BRL
Perte moyenne:
-78.71 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 830.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 895.00 BRL (8)
Croissance mensuelle:
-1.89%
Prévision annuelle:
-22.94%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 334.81 BRL
Maximal:
12 976.00 BRL (6.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.21% (12 928.00 BRL)
Par fonds propres:
0.79% (1 591.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 267
WINV25 227
WINM25 186
PETR4 6
PRIO3 2
BOVA11 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 -13K
WINV25 -18K
WINM25 -6.7K
PETR4 -117
PRIO3 7
BOVA11 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 -89K
WINV25 -70K
WINM25 -60K
PETR4 -43
PRIO3 10
BOVA11 -6
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 020.00 BRL
Pire transaction: -1 210 BRL
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 257.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 830.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
5.15 × 275
Aucun avis
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 22:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 22:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 20:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.