SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Energon Capital
Agus Budijono

Energon Capital

Agus Budijono
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -24%
XMGlobal-Real 8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
210
Bénéfice trades:
108 (51.42%)
Perte trades:
102 (48.57%)
Meilleure transaction:
16.99 USD
Pire transaction:
-15.67 USD
Bénéfice brut:
351.50 USD (351 321 pips)
Perte brute:
-364.98 USD (364 833 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (18.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.14 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
10.69%
Charge de dépôt maximale:
20.82%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
139 (66.19%)
Courts trades:
71 (33.81%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
3.25 USD
Perte moyenne:
-3.58 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-29.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.43 USD (4)
Croissance mensuelle:
-59.12%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.09 USD
Maximal:
91.37 USD (74.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.35% (91.37 USD)
Par fonds propres:
32.25% (18.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100Cash 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100Cash -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100Cash -14K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.99 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +18.40 USD
Perte consécutive maximale: -29.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 02:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 08:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 18:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Energon Capital
30 USD par mois
-24%
0
0
USD
43
USD
13
100%
210
51%
11%
0.96
-0.06
USD
74%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.