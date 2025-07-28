SignauxSections
Agus Budijono

ELight Capital

Agus Budijono
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
227
Bénéfice trades:
124 (54.62%)
Perte trades:
103 (45.37%)
Meilleure transaction:
16.99 USD
Pire transaction:
-16.55 USD
Bénéfice brut:
401.51 USD (396 000 pips)
Perte brute:
-389.94 USD (372 325 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (7.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.23 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
11.32%
Charge de dépôt maximale:
18.45%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
156 (68.72%)
Courts trades:
71 (31.28%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
3.24 USD
Perte moyenne:
-3.79 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-30.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
-30.75%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.96 USD
Maximal:
69.34 USD (55.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.91% (69.34 USD)
Par fonds propres:
25.18% (18.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100Cash 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100Cash 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100Cash 24K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.99 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7.78 USD
Perte consécutive maximale: -30.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 07:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 19:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 14:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
