SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / No Guts No Gain
Rasekh Amiri

No Guts No Gain

Rasekh Amiri
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 239%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
714
Bénéfice trades:
453 (63.44%)
Perte trades:
261 (36.55%)
Meilleure transaction:
116.45 USD
Pire transaction:
-48.46 USD
Bénéfice brut:
5 422.57 USD (1 559 751 pips)
Perte brute:
-3 437.82 USD (718 854 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (317.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
329.76 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
44.79%
Charge de dépôt maximale:
105.45%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
138
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.13
Longs trades:
397 (55.60%)
Courts trades:
317 (44.40%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
2.78 USD
Bénéfice moyen:
11.97 USD
Perte moyenne:
-13.17 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-78.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-144.20 USD (7)
Croissance mensuelle:
208.93%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
480.74 USD (32.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.79% (480.39 USD)
Par fonds propres:
38.87% (1 255.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 254
DE40 168
USTEC 158
US30 80
UK100 54
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 391
DE40 1.1K
USTEC 407
US30 -22
UK100 146
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
DE40 418K
USTEC 262K
US30 105K
UK100 15K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +116.45 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +317.01 USD
Perte consécutive maximale: -78.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
3.20 × 6286
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
FusionMarkets-Live
3.45 × 380
59 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Let's move on...
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 11:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
No Guts No Gain
30 USD par mois
239%
0
0
USD
2.2K
USD
9
33%
714
63%
45%
1.57
2.78
USD
39%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.