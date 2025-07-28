SignauxSections
Duong Sy Hiep

Black Dragon

Duong Sy Hiep
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 144%
ETOMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 956
Bénéfice trades:
1 436 (73.41%)
Perte trades:
520 (26.58%)
Meilleure transaction:
3 820.00 USD
Pire transaction:
-730.14 USD
Bénéfice brut:
27 100.07 USD (527 796 pips)
Perte brute:
-15 397.21 USD (545 857 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (86.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 340.17 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
63.48%
Charge de dépôt maximale:
28.32%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
1 291 (66.00%)
Courts trades:
665 (34.00%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
5.98 USD
Bénéfice moyen:
18.87 USD
Perte moyenne:
-29.61 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-3 542.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 113.98 USD (10)
Croissance mensuelle:
27.51%
Prévision annuelle:
333.74%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 113.98 USD (19.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.60% (4 113.98 USD)
Par fonds propres:
63.53% (8 738.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1956
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 820.00 USD
Pire transaction: -730 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +86.79 USD
Perte consécutive maximale: -3 542.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ETOMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 09:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.28 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
