- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 440
Bénéfice trades:
3 252 (73.24%)
Perte trades:
1 188 (26.76%)
Meilleure transaction:
2 503.71 USD
Pire transaction:
-1 758.28 USD
Bénéfice brut:
76 845.73 USD (886 069 pips)
Perte brute:
-38 763.89 USD (938 161 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (97.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 316.61 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
94.28%
Charge de dépôt maximale:
21.14%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
558
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
14.06
Longs trades:
2 219 (49.98%)
Courts trades:
2 221 (50.02%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
8.58 USD
Bénéfice moyen:
23.63 USD
Perte moyenne:
-32.63 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 330.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 707.59 USD (21)
Croissance mensuelle:
21.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.91 USD
Maximal:
2 707.59 USD (2.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.64% (2 707.59 USD)
Par fonds propres:
18.74% (19 154.43 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4440
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-52K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 503.71 USD
Pire transaction: -1 758 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +97.26 USD
Perte consécutive maximale: -1 330.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SuperFin-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
45%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
11
100%
4 440
73%
94%
1.98
8.58
USD
USD
19%
1:500