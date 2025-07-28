SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KHIYAR TMGM
Mukhiyardi

KHIYAR TMGM

Mukhiyardi
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 69%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
341
Bénéfice trades:
320 (93.84%)
Perte trades:
21 (6.16%)
Meilleure transaction:
16.15 USD
Pire transaction:
-57.15 USD
Bénéfice brut:
655.20 USD (761 947 pips)
Perte brute:
-215.92 USD (116 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (91.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.20 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
49.73%
Charge de dépôt maximale:
5.63%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
4.65
Longs trades:
223 (65.40%)
Courts trades:
118 (34.60%)
Facteur de profit:
3.03
Rendement attendu:
1.29 USD
Bénéfice moyen:
2.05 USD
Perte moyenne:
-10.28 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-78.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-78.95 USD (2)
Croissance mensuelle:
16.37%
Prévision annuelle:
198.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
94.40 USD (27.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.56% (57.15 USD)
Par fonds propres:
53.60% (597.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 268
BTCUSD 70
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 375
BTCUSD 63
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
BTCUSD 612K
EURUSD 68
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.15 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +91.20 USD
Perte consécutive maximale: -78.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Aucun avis
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.28 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
