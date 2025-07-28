Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-MetaTrader 5 1.00 × 5 ICMarkets-MT5 2.68 × 40 XMGlobal-MT5 2 4.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 4.14 × 81 XMUK-MT5 9.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 9.00 × 51 XMGlobal-MT5 14.50 × 2 Swissquote-Server 16.33 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou