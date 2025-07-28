SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Jalwa 3
Varun Parkash

Jalwa 3

Varun Parkash
0 avis
Fiabilité
10 semaines
1 / 335 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 355%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
414
Bénéfice trades:
314 (75.84%)
Perte trades:
100 (24.15%)
Meilleure transaction:
28.56 USD
Pire transaction:
-25.20 USD
Bénéfice brut:
571.92 USD (4 157 911 pips)
Perte brute:
-417.45 USD (424 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (24.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.29 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
38.94%
Charge de dépôt maximale:
90.29%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.32
Longs trades:
206 (49.76%)
Courts trades:
208 (50.24%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
1.82 USD
Perte moyenne:
-4.17 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-6.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.96 USD (2)
Croissance mensuelle:
58.39%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.53 USD
Maximal:
29.02 USD (15.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.24% (21.54 USD)
Par fonds propres:
38.87% (40.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 65
XAUUSD 49
BTCUSD 49
USDJPY 48
EURUSD 43
GBPJPY 34
EURJPY 23
XAGUSD 23
EURNZD 8
DOGEUSD 5
XAUEUR 4
ETHUSD 4
EURAUD 4
NZDJPY 3
AUDUSD 3
LTCUSD 2
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 22
XAUUSD 66
BTCUSD 47
USDJPY -28
EURUSD 16
GBPJPY 0
EURJPY 16
XAGUSD 53
EURNZD -9
DOGEUSD 2
XAUEUR 25
ETHUSD 1
EURAUD 6
NZDJPY -1
AUDUSD 1
LTCUSD 0
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.4K
XAUUSD 4.6K
BTCUSD 364K
USDJPY -2.6K
EURUSD 1.9K
GBPJPY 1.7K
EURJPY 1.8K
XAGUSD 955
EURNZD -1.5K
DOGEUSD 667
XAUEUR 2.2K
ETHUSD -1K
EURAUD 609
NZDJPY -150
AUDUSD 75
LTCUSD -39
NZDUSD 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.56 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.14 USD
Perte consécutive maximale: -6.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.14 × 14
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
itexsys-Platform
0.75 × 4
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
ICMarkets-MT5
0.83 × 6
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.16 × 182
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
77 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Manual trade with help of indicator 
Aucun avis
2025.09.23 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 09:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.04 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.30 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 10:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.30 10:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 07:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jalwa 3
30 USD par mois
355%
1
335
USD
128
USD
10
0%
414
75%
39%
1.37
0.37
USD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.