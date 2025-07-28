SignauxSections
Lior Brandwein

Growth

Lior Brandwein
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
199
Bénéfice trades:
136 (68.34%)
Perte trades:
63 (31.66%)
Meilleure transaction:
1 152.66 USD
Pire transaction:
-2 633.25 USD
Bénéfice brut:
54 532.05 USD (487 747 pips)
Perte brute:
-28 475.75 USD (14 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (17 392.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 392.37 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
21.29%
Charge de dépôt maximale:
23.17%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
4.74
Longs trades:
91 (45.73%)
Courts trades:
108 (54.27%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
130.94 USD
Bénéfice moyen:
400.97 USD
Perte moyenne:
-452.00 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-2 569.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 414.25 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.44%
Prévision annuelle:
17.46%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 543.12 USD
Maximal:
5 493.30 USD (33.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.51% (3 519.08 USD)
Par fonds propres:
10.49% (4 711.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 3
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 27K
GBPUSD -60
US500 -181
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD -31
US500 -761
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 152.66 USD
Pire transaction: -2 633 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +17 392.37 USD
Perte consécutive maximale: -2 569.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
XM.COM-MT5
1.96 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 395
ICMarketsSC-MT5-4
2.50 × 4
Darwinex-Live
2.57 × 49
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 2
RoboForex-ECN
4.39 × 64
FusionMarkets-Live
4.57 × 12185
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.29 × 7
TASS-Live
6.35 × 34
Tradestone-Real
6.99 × 529
GBEbrokers-LIVE
7.81 × 26
VolansTrade-Server
10.04 × 47
AMarkets-Real
14.29 × 28
Aucun avis
2025.08.19 08:32
No swaps are charged
2025.08.19 08:32
No swaps are charged
2025.08.19 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 06:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Growth
100 USD par mois
-12%
0
0
USD
38K
USD
19
92%
199
68%
21%
1.91
130.94
USD
82%
1:500
