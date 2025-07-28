- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
87 (51.78%)
Perte trades:
81 (48.21%)
Meilleure transaction:
648.09 USD
Pire transaction:
-406.21 USD
Bénéfice brut:
7 614.04 USD (555 610 pips)
Perte brute:
-6 704.39 USD (372 043 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (677.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 453.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
24.84%
Charge de dépôt maximale:
26.65%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
95 (56.55%)
Courts trades:
73 (43.45%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
5.41 USD
Bénéfice moyen:
87.52 USD
Perte moyenne:
-82.77 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 090.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 090.79 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
-2.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
741.66 USD
Maximal:
1 368.20 USD (2.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.62% (1 368.20 USD)
Par fonds propres:
0.66% (340.82 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GER30
|77
|XAUUSD
|59
|ETHUSD
|18
|BTCUSD
|12
|CHFJPY
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GER30
|1K
|XAUUSD
|883
|ETHUSD
|-788
|BTCUSD
|-183
|CHFJPY
|1
|EURUSD
|-29
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GER30
|18K
|XAUUSD
|33K
|ETHUSD
|-38K
|BTCUSD
|171K
|CHFJPY
|8
|EURUSD
|-113
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +648.09 USD
Pire transaction: -406 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +677.59 USD
Perte consécutive maximale: -1 090.79 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MavenTrade-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
An intraday scalper focused on Gold (XAU/USD) and GER40, using daily and monthly candles for bias and precision entries. I trade during London and New York sessions, follow strict risk management (max 1% open risk), and align my strategy to stay consistent and scale.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
2%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
10
0%
168
51%
25%
1.13
5.41
USD
USD
3%
1:75