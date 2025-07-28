SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Project 111
Budi Setiawan S Si

Project 111

Budi Setiawan S Si
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
FBS-Real-10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
665
Bénéfice trades:
489 (73.53%)
Perte trades:
176 (26.47%)
Meilleure transaction:
578.19 USD
Pire transaction:
-10 233.63 USD
Bénéfice brut:
19 908.44 USD (62 547 pips)
Perte brute:
-21 377.60 USD (43 163 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (1 341.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 597.71 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
92.69%
Charge de dépôt maximale:
24.11%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
468 (70.38%)
Courts trades:
197 (29.62%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-2.21 USD
Bénéfice moyen:
40.71 USD
Perte moyenne:
-121.46 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-3 385.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 233.63 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 927.49 USD
Maximal:
10 233.63 USD (14.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.15% (10 233.63 USD)
Par fonds propres:
14.56% (10 507.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF 50
GBPNZD 49
NZDCAD 48
GBPUSD 41
EURNZD 38
EURAUD 37
GBPAUD 36
EURGBP 33
USDJPY 32
AUDCHF 27
AUDUSD 26
archived 25
NZDJPY 25
NZDUSD 23
EURJPY 20
GBPCAD 17
NZDCHF 17
EURCAD 16
USDCAD 16
CHFJPY 14
AUDJPY 13
EURUSD 13
USDCHF 12
AUDCAD 11
CADJPY 9
GBPJPY 8
GBPCHF 8
CADCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF -3.4K
GBPNZD 1.4K
NZDCAD -852
GBPUSD 794
EURNZD -339
EURAUD 558
GBPAUD 546
EURGBP 270
USDJPY 383
AUDCHF 200
AUDUSD 303
archived -4.8K
NZDJPY 189
NZDUSD 231
EURJPY 372
GBPCAD 1K
NZDCHF 139
EURCAD 274
USDCAD 30
CHFJPY 148
AUDJPY 198
EURUSD 380
USDCHF 68
AUDCAD 165
CADJPY 70
GBPJPY 151
GBPCHF 53
CADCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF -11K
GBPNZD 8.3K
NZDCAD -4.5K
GBPUSD 2.7K
EURNZD 627
EURAUD 3.1K
GBPAUD 2.8K
EURGBP 602
USDJPY 419
AUDCHF 527
AUDUSD 1K
archived 0
NZDJPY 920
NZDUSD 767
EURJPY 2.1K
GBPCAD 4.8K
NZDCHF 365
EURCAD 1.3K
USDCAD -99
CHFJPY 727
AUDJPY 968
EURUSD 1.3K
USDCHF 113
AUDCAD 756
CADJPY 340
GBPJPY 731
GBPCHF 143
CADCHF 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +578.19 USD
Pire transaction: -10 234 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 341.22 USD
Perte consécutive maximale: -3 385.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxiTrader-US09-Live
0.00 × 17
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 5
Maxco-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.04 × 26
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 126
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
Tickmill-Live02
0.18 × 127
168 plus...
This trading is using following trend with only two pairs active innone cycle of trading
Aucun avis
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 23:35
No swaps are charged
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 00:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.