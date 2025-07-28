SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ternak Akun 2 FBS
Muhammad Suryani

Ternak Akun 2 FBS

Muhammad Suryani
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 234%
FBS-Real-8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
217
Bénéfice trades:
115 (52.99%)
Perte trades:
102 (47.00%)
Meilleure transaction:
90.72 USD
Pire transaction:
-7.18 USD
Bénéfice brut:
867.14 USD (2 318 019 pips)
Perte brute:
-215.35 USD (33 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (228.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.11 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
93.93%
Charge de dépôt maximale:
13.82%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
23.39
Longs trades:
163 (75.12%)
Courts trades:
54 (24.88%)
Facteur de profit:
4.03
Rendement attendu:
3.00 USD
Bénéfice moyen:
7.54 USD
Perte moyenne:
-2.11 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-19.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.44 USD (11)
Croissance mensuelle:
20.21%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.60 USD
Maximal:
27.87 USD (4.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.53% (12.60 USD)
Par fonds propres:
64.09% (262.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 31
USDJPY 25
GBPUSD 24
GBPJPY 20
CADJPY 20
AUDJPY 19
EURUSD 19
XAUUSD 14
ETHUSD 13
BTCUSD 12
USDCAD 11
CHFJPY 5
NZDJPY 3
XRPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 14
USDJPY 3
GBPUSD 34
GBPJPY -21
CADJPY -14
AUDJPY -1
EURUSD -33
XAUUSD 288
ETHUSD 141
BTCUSD 212
USDCAD 7
CHFJPY 13
NZDJPY 5
XRPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 2.1K
USDJPY 411
GBPUSD 3.4K
GBPJPY -3.1K
CADJPY -2.1K
AUDJPY -71
EURUSD -3.3K
XAUUSD 21K
ETHUSD 141K
BTCUSD 2.1M
USDCAD 1K
CHFJPY 1.9K
NZDJPY 790
XRPUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.72 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +228.11 USD
Perte consécutive maximale: -19.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 8
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.06 × 154
ILQAu-A1 Live
0.12 × 17
TrioMarkets-Live Server
0.15 × 103
ICMarkets-Live20
0.17 × 199
Tradestone-Real-1
0.20 × 5
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
FBS-Real-9
0.24 × 49
Tickmill-Live05
0.29 × 564
NPBFX-Real
0.33 × 3
163 plus...
akun ini hanya menggunakan indikator ichimoku, dipadukan dengan price action. tidak ada yg lebih dari itu. semoga bermanfaat
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ternak Akun 2 FBS
30 USD par mois
234%
0
0
USD
930
USD
10
87%
217
52%
94%
4.02
3.00
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.