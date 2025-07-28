- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
217
Bénéfice trades:
115 (52.99%)
Perte trades:
102 (47.00%)
Meilleure transaction:
90.72 USD
Pire transaction:
-7.18 USD
Bénéfice brut:
867.14 USD (2 318 019 pips)
Perte brute:
-215.35 USD (33 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (228.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.11 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
93.93%
Charge de dépôt maximale:
13.82%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
23.39
Longs trades:
163 (75.12%)
Courts trades:
54 (24.88%)
Facteur de profit:
4.03
Rendement attendu:
3.00 USD
Bénéfice moyen:
7.54 USD
Perte moyenne:
-2.11 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-19.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.44 USD (11)
Croissance mensuelle:
20.21%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.60 USD
Maximal:
27.87 USD (4.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.53% (12.60 USD)
Par fonds propres:
64.09% (262.25 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURJPY
|31
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|24
|GBPJPY
|20
|CADJPY
|20
|AUDJPY
|19
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|14
|ETHUSD
|13
|BTCUSD
|12
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|3
|XRPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|14
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|34
|GBPJPY
|-21
|CADJPY
|-14
|AUDJPY
|-1
|EURUSD
|-33
|XAUUSD
|288
|ETHUSD
|141
|BTCUSD
|212
|USDCAD
|7
|CHFJPY
|13
|NZDJPY
|5
|XRPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|2.1K
|USDJPY
|411
|GBPUSD
|3.4K
|GBPJPY
|-3.1K
|CADJPY
|-2.1K
|AUDJPY
|-71
|EURUSD
|-3.3K
|XAUUSD
|21K
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2.1M
|USDCAD
|1K
|CHFJPY
|1.9K
|NZDJPY
|790
|XRPUSD
|3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +90.72 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +228.11 USD
Perte consécutive maximale: -19.44 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 8
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 154
|
ILQAu-A1 Live
|0.12 × 17
|
TrioMarkets-Live Server
|0.15 × 103
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 199
|
Tradestone-Real-1
|0.20 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
FBS-Real-9
|0.24 × 49
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
163 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
akun ini hanya menggunakan indikator ichimoku, dipadukan dengan price action. tidak ada yg lebih dari itu. semoga bermanfaat
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
234%
0
0
USD
USD
930
USD
USD
10
87%
217
52%
94%
4.02
3.00
USD
USD
64%
1:500