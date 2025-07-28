SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ternak Akun 1
Muhammad Suryani

Ternak Akun 1

Muhammad Suryani
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 101%
OctaFX-Real4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
28 (66.66%)
Perte trades:
14 (33.33%)
Meilleure transaction:
91.62 USD
Pire transaction:
-13.89 USD
Bénéfice brut:
640.25 USD (688 030 pips)
Perte brute:
-72.37 USD (110 578 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (228.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.73 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
77.64%
Charge de dépôt maximale:
21.31%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
13.39
Longs trades:
30 (71.43%)
Courts trades:
12 (28.57%)
Facteur de profit:
8.85
Rendement attendu:
13.52 USD
Bénéfice moyen:
22.87 USD
Perte moyenne:
-5.17 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-32.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.27 USD (5)
Croissance mensuelle:
41.52%
Algo trading:
30%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
42.40 USD (3.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.69% (42.40 USD)
Par fonds propres:
38.69% (436.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11
SOLUSD 8
DOGEUSD 8
BTCUSD 7
XRPUSD 5
ETHUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 312
SOLUSD 8
DOGEUSD -7
BTCUSD 49
XRPUSD 168
ETHUSD 38
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
SOLUSD 849
DOGEUSD -723
BTCUSD 486K
XRPUSD 34K
ETHUSD 38K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.62 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +228.73 USD
Perte consécutive maximale: -32.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 94
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
BlackBullMarkets-Live
1.77 × 83
N1CapitalMarkets-Live
1.95 × 98
Alpari-ECN1
3.48 × 27
ICMarketsSC-Live16
4.06 × 50
JustForex-Live
4.32 × 221
EGlobal-Cent5
4.94 × 247
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
5.14 × 71
Aucun avis
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 00:48
Share of trading days is too low
2025.08.14 00:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 01:22
Share of trading days is too low
2025.08.01 01:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 01:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 01:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 01:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 01:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
