Akhmedjon Karimov

Pul Mining By TraderLab

Akhmedjon Karimov
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 147%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
228
Bénéfice trades:
169 (74.12%)
Perte trades:
59 (25.88%)
Meilleure transaction:
918.74 USD
Pire transaction:
-61.26 USD
Bénéfice brut:
4 287.84 USD (22 935 pips)
Perte brute:
-633.21 USD (21 637 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (49.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 344.41 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
66.26%
Charge de dépôt maximale:
6.77%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
18.86
Longs trades:
111 (48.68%)
Courts trades:
117 (51.32%)
Facteur de profit:
6.77
Rendement attendu:
16.03 USD
Bénéfice moyen:
25.37 USD
Perte moyenne:
-10.73 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-193.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.81 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.14%
Prévision annuelle:
13.80%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
193.81 USD (2.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.78% (193.81 USD)
Par fonds propres:
15.63% (634.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 81
AUDCAD 78
AUDNZD 56
profit 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 102
AUDCAD 134
AUDNZD 74
profit 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -762
AUDCAD 1.3K
AUDNZD 787
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +918.74 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +49.07 USD
Perte consécutive maximale: -193.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 2
Aucun avis
2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
Share of trading days is too low
2025.07.27 12:54
Trading operations on the account were performed for only 81 days. This comprises 15.91% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
