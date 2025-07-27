SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Maxlum System UJ Recovery Account
Oky Agus Setiawan

Maxlum System UJ Recovery Account

Oky Agus Setiawan
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 11%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
218
Bénéfice trades:
163 (74.77%)
Perte trades:
55 (25.23%)
Meilleure transaction:
82.04 USD
Pire transaction:
-60.55 USD
Bénéfice brut:
584.82 USD (31 860 pips)
Perte brute:
-453.60 USD (37 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (33.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.77 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
65.73%
Charge de dépôt maximale:
7.20%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
101 (46.33%)
Courts trades:
117 (53.67%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
3.59 USD
Perte moyenne:
-8.25 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-216.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-216.24 USD (6)
Croissance mensuelle:
12.14%
Prévision annuelle:
147.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.16 USD
Maximal:
216.24 USD (19.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.28% (216.24 USD)
Par fonds propres:
11.41% (114.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 131
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -5.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.04 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +33.33 USD
Perte consécutive maximale: -216.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 12:54
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 5.63% of days out of the 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 12:54
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.98% of days out of the 302 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.