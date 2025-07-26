SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MX manual SMC 1
Handukanda Waththalage Viraj Kasun Gunarathna

MX manual SMC 1

Handukanda Waththalage Viraj Kasun Gunarathna
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
228
Bénéfice trades:
118 (51.75%)
Perte trades:
110 (48.25%)
Meilleure transaction:
30.05 USD
Pire transaction:
-10.61 USD
Bénéfice brut:
442.60 USD (33 090 pips)
Perte brute:
-414.00 USD (55 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (29.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.05 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
46.02%
Charge de dépôt maximale:
93.09%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
120 (52.63%)
Courts trades:
108 (47.37%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
3.75 USD
Perte moyenne:
-3.76 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-21.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.35 USD (9)
Croissance mensuelle:
23.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.91 USD
Maximal:
43.50 USD (40.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.16% (43.50 USD)
Par fonds propres:
25.60% (9.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30m 105
EURUSDm 83
USDJPYm 20
GBPUSDm 11
US500m 6
ETHUSDm 2
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30m 3
EURUSDm 35
USDJPYm 12
GBPUSDm -4
US500m -10
ETHUSDm -6
BTCUSDm -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30m -2.6K
EURUSDm 879
USDJPYm 356
GBPUSDm 4
US500m -3.9K
ETHUSDm -3.9K
BTCUSDm -13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.05 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +29.34 USD
Perte consécutive maximale: -21.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Manual trading with SMC
Aucun avis
2025.09.26 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 21:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 10:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
