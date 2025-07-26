SignauxSections
Fabio Rodrigues Pitombeira

FRPower

Fabio Rodrigues Pitombeira
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 -15%
FBS-Real-7
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
540
Bénéfice trades:
185 (34.25%)
Perte trades:
355 (65.74%)
Meilleure transaction:
1 001.93 USD
Pire transaction:
-484.80 USD
Bénéfice brut:
13 979.66 USD (4 491 039 pips)
Perte brute:
-13 987.11 USD (3 972 620 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (611.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 081.59 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
86.03%
Charge de dépôt maximale:
150.51%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
281 (52.04%)
Courts trades:
259 (47.96%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
75.57 USD
Perte moyenne:
-39.40 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-358.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-728.14 USD (5)
Croissance mensuelle:
-4.16%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 084.78 USD
Maximal:
3 198.77 USD (67.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.44% (3 198.01 USD)
Par fonds propres:
61.24% (406.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 168
ETHUSD 90
XAUUSD 90
EURUSD 47
US100 39
GBPUSD 21
USDJPY 20
USDCAD 12
XRPUSD 9
USDCHF 7
HK50 6
JP225 6
US30 5
NZDUSD 5
GBPAUD 4
US500 3
AUDCAD 2
XBRUSD 2
AUDUSD 2
XAGUSD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 925
ETHUSD 1.3K
XAUUSD -1.9K
EURUSD -1.4K
US100 416
GBPUSD 465
USDJPY -46
USDCAD -525
XRPUSD -176
USDCHF -398
HK50 3
JP225 1.1K
US30 -76
NZDUSD -371
GBPAUD 1
US500 327
AUDCAD -152
XBRUSD 146
AUDUSD -5
XAGUSD 436
EURGBP -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 191K
ETHUSD 396K
XAUUSD -24K
EURUSD -6.1K
US100 58K
GBPUSD 368
USDJPY 100
USDCAD -1.5K
XRPUSD -37K
USDCHF -1.2K
HK50 -39K
JP225 3.8K
US30 -32K
NZDUSD -1.7K
GBPAUD 190
US500 9.8K
AUDCAD -189
XBRUSD 118
AUDUSD 609
XAGUSD 969
EURGBP -51
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 001.93 USD
Pire transaction: -485 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +611.95 USD
Perte consécutive maximale: -358.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
Exness-Real11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
244 plus...
Fibonacci + Estocástico = $$$

Não é robô, eu uso a ferramenta Trader Shell MT4 para abrir minhas operações.

Perfil agressivo. 3%.

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FRPower
200 USD par mois
-15%
0
0
USD
1.6K
USD
9
92%
540
34%
86%
0.99
-0.01
USD
84%
1:100
