Wee Ye Zhuang Wesley

ZenGoldFx

Wee Ye Zhuang Wesley
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 -18%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
29 (90.62%)
Perte trades:
3 (9.38%)
Meilleure transaction:
26.95 USD
Pire transaction:
-209.44 USD
Bénéfice brut:
415.24 USD (10 484 pips)
Perte brute:
-505.02 USD (8 905 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (415.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
415.24 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
8.64%
Charge de dépôt maximale:
32.08%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
18 (56.25%)
Courts trades:
14 (43.75%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-2.81 USD
Bénéfice moyen:
14.32 USD
Perte moyenne:
-168.34 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-295.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-295.58 USD (2)
Croissance mensuelle:
11.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
295.58 USD
Maximal:
295.58 USD (59.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.12% (295.58 USD)
Par fonds propres:
35.80% (115.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -90
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.95 USD
Pire transaction: -209 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +415.24 USD
Perte consécutive maximale: -295.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 plus...
Aucun avis
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 19:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 17:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 11:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 15:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 15:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 15:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.