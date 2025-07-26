SignauxSections
AGE Pro
Shanker Manokaran

AGE Pro

Shanker Manokaran
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
316 (75.41%)
Perte trades:
103 (24.58%)
Meilleure transaction:
16.84 USD
Pire transaction:
-8.59 USD
Bénéfice brut:
489.26 USD (42 233 pips)
Perte brute:
-218.69 USD (26 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (21.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.15 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
44.59%
Charge de dépôt maximale:
7.26%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
6.50
Longs trades:
244 (58.23%)
Courts trades:
175 (41.77%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
1.55 USD
Perte moyenne:
-2.12 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-41.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.54 USD (10)
Croissance mensuelle:
12.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
41.61 USD (3.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.65% (41.84 USD)
Par fonds propres:
14.20% (155.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 150
NZDJPY 87
GBPCAD 56
EURUSD 51
AUDUSD 32
USDCHF 25
AUDNZD 11
EURGBP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 117
NZDJPY 50
GBPCAD 31
EURUSD 30
AUDUSD 18
USDCHF 15
AUDNZD 6
EURGBP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 7.1K
NZDJPY 2.1K
GBPCAD 29
EURUSD 2.9K
AUDUSD 1.5K
USDCHF 1.3K
AUDNZD 901
EURGBP 311
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.84 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +21.58 USD
Perte consécutive maximale: -41.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
Exness-MT5Real7
0.37 × 19
FusionMarkets-Live
0.38 × 13
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
1.21 × 449
RoboForex-ECN
1.27 × 15557
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
ICMarketsSC-MT5-2
1.49 × 578
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.00 × 4
46 plus...
AGE Pro MT5 EA

https://www.mql5.com/en/market/product/144042

AGE Pro MT5 Indicator

https://www.mql5.com/en/market/product/144789


Aucun avis
2025.07.31 00:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 00:12
Share of trading days is too low
2025.07.28 00:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 23:12
Share of trading days is too low
2025.07.27 23:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 13:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 13:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 13:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 13:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AGE Pro
999 USD par mois
27%
0
0
USD
1.3K
USD
9
100%
419
75%
45%
2.23
0.65
USD
14%
1:500
