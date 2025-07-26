SignauxSections
Xin Tan

AKDDIOEIQ

Xin Tan
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 343%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
68 (75.55%)
Perte trades:
22 (24.44%)
Meilleure transaction:
47.58 USD
Pire transaction:
-36.78 USD
Bénéfice brut:
472.90 USD (42 640 pips)
Perte brute:
-265.62 USD (25 741 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (53.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.92 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
91.24%
Charge de dépôt maximale:
25.34%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.64
Longs trades:
46 (51.11%)
Courts trades:
44 (48.89%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
2.30 USD
Bénéfice moyen:
6.95 USD
Perte moyenne:
-12.07 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-30.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.78 USD (1)
Croissance mensuelle:
30.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
36.78 USD (21.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.39% (34.76 USD)
Par fonds propres:
35.59% (47.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 45
GBPCAD# 35
GBPUSD# 4
GBPJPY# 3
EURGBP# 2
CADJPY# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 177
GBPCAD# 24
GBPUSD# -1
GBPJPY# 7
EURGBP# 0
CADJPY# 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 18K
GBPCAD# -1.4K
GBPUSD# -57
GBPJPY# 964
EURGBP# -262
CADJPY# 27
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.58 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +53.04 USD
Perte consécutive maximale: -30.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 22:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 05:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
