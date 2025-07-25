SignauxSections
Mohammad Omar Faruqe Mohammad Billal Hossain

Sahida25

Mohammad Omar Faruqe Mohammad Billal Hossain
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
KamaCapital-server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
194 (55.58%)
Perte trades:
155 (44.41%)
Meilleure transaction:
121.50 USD
Pire transaction:
-191.92 USD
Bénéfice brut:
2 991.28 USD (251 952 pips)
Perte brute:
-2 213.13 USD (133 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (236.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
236.75 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
90.57%
Charge de dépôt maximale:
12.76%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.82
Longs trades:
226 (64.76%)
Courts trades:
123 (35.24%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
2.23 USD
Bénéfice moyen:
15.42 USD
Perte moyenne:
-14.28 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-148.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-484.54 USD (9)
Croissance mensuelle:
-3.42%
Prévision annuelle:
-41.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
68.32 USD
Maximal:
954.12 USD (12.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.53% (948.32 USD)
Par fonds propres:
10.95% (753.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 126
USOIL 101
UKOIL 61
USDMXN 20
USDCHF 10
GBPUSD 7
EURMXN 7
US30.U25 3
UT100 3
USOIL.U25 2
USDSEK 2
USOIL.Q25 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -445
USOIL 722
UKOIL 501
USDMXN 4
USDCHF 6
GBPUSD -15
EURMXN 14
US30.U25 6
UT100 -7
USOIL.U25 -2
USDSEK -2
USOIL.Q25 16
USDJPY -3
EURUSD 9
USDCAD 0
GBPSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -36K
USOIL 23K
UKOIL 18K
USDMXN 30K
USDCHF 713
GBPUSD -1.5K
EURMXN 17K
US30.U25 11K
UT100 -6.5K
USOIL.U25 -197
USDSEK -1.5K
USOIL.Q25 1.6K
USDJPY -371
EURUSD 45
USDCAD 19
GBPSEK 778
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.50 USD
Pire transaction: -192 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +236.75 USD
Perte consécutive maximale: -148.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KamaCapital-server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 11:13
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 14:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
