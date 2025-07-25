SignauxSections
Zicheng Liao

High Risk

Zicheng Liao
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
613
Bénéfice trades:
453 (73.89%)
Perte trades:
160 (26.10%)
Meilleure transaction:
544.59 USD
Pire transaction:
-1 076.70 USD
Bénéfice brut:
22 087.02 USD (88 631 pips)
Perte brute:
-17 843.61 USD (87 446 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (1 000.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 312.14 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
99.36%
Charge de dépôt maximale:
35.14%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
308 (50.24%)
Courts trades:
305 (49.76%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
6.92 USD
Bénéfice moyen:
48.76 USD
Perte moyenne:
-111.52 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-255.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 316.18 USD (3)
Croissance mensuelle:
18.87%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 928.85 USD
Maximal:
2 864.56 USD (19.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.67% (2 864.56 USD)
Par fonds propres:
34.05% (4 228.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 244
GBPUSD 57
AUDCAD 52
US30 39
EURAUD 32
AUDUSD 22
USDCAD 22
EURGBP 20
EURUSD 20
USDJPY 17
US500 16
US100 15
EURCAD 12
USDCHF 12
NZDUSD 11
GBPCAD 11
EURCHF 7
CADCHF 2
CHFJPY 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -429
GBPUSD 1.2K
AUDCAD -2.5K
US30 505
EURAUD -1.2K
AUDUSD 23
USDCAD 1.2K
EURGBP 1.3K
EURUSD 2.1K
USDJPY 800
US500 312
US100 -433
EURCAD 674
USDCHF 526
NZDUSD -13
GBPCAD 437
EURCHF 444
CADCHF 2
CHFJPY -404
AUDNZD -355
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.4K
GBPUSD 1.2K
AUDCAD -13K
US30 10K
EURAUD -2.8K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
EURGBP 3.7K
EURUSD 5.5K
USDJPY 1.7K
US500 615
US100 -8.7K
EURCAD 2.5K
USDCHF 583
NZDUSD 130
GBPCAD 266
EURCHF 256
CADCHF 26
CHFJPY -2.7K
AUDNZD -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +544.59 USD
Pire transaction: -1 077 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 000.33 USD
Perte consécutive maximale: -255.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
High Risk
999 USD par mois
43%
0
0
USD
12K
USD
10
94%
613
73%
99%
1.23
6.92
USD
34%
1:500
