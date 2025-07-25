SignauxSections
Dany Wardiyanto

Thunder Breathing 4th

Dany Wardiyanto
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -41%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 840
Bénéfice trades:
1 872 (65.91%)
Perte trades:
968 (34.08%)
Meilleure transaction:
40.19 USD
Pire transaction:
-790.22 USD
Bénéfice brut:
4 014.17 USD (400 615 pips)
Perte brute:
-6 105.09 USD (516 557 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (241.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.94 USD (41)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
66.62%
Charge de dépôt maximale:
16.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
220
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.87
Longs trades:
1 086 (38.24%)
Courts trades:
1 754 (61.76%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.14 USD
Perte moyenne:
-6.31 USD
Pertes consécutives maximales:
54 (-1 093.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 093.41 USD (54)
Croissance mensuelle:
-12.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 392.15 USD
Maximal:
2 392.15 USD (47.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.46% (2 391.98 USD)
Par fonds propres:
36.51% (1 365.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2839
archived 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.3K
archived -790
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -116K
archived 0
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.19 USD
Pire transaction: -790 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 54
Bénéfice consécutif maximal: +241.94 USD
Perte consécutive maximale: -1 093.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 plus...
"Kaminari no kokyū"

-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail


Aucun avis
2025.09.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Share of trading days is too low
2025.07.27 23:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 23:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 23:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.25 08:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Thunder Breathing 4th
30 USD par mois
-41%
0
0
USD
2.9K
USD
13
99%
2 840
65%
67%
0.65
-0.74
USD
47%
1:500
Copier

