Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlgoGlobal-Real 0.00 × 2 AltairInc-Live 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.21 × 94 FusionMarkets-Live 0.66 × 241 Valutrades-Real-HK 0.73 × 60 ICMarketsSC-Live10 1.00 × 3 ICMarkets-Live05 1.10 × 10 ICMarketsSC-Live15 1.26 × 72 FPMarkets-Live2 1.40 × 5 FusionMarkets-Live 2 1.50 × 30 Exness-Real 1.98 × 42 SwitchMarkets-Real 2.00 × 3 PurpleTradingSC-02Demo 2.15 × 13 TradingProInternational-Live 2 3.00 × 1 ForexChief-DirectFX 3.00 × 5 Tradeview-Live 3.83 × 12 ICMarketsSC-Live31 4.20 × 25 FXPIG-LIVE 4.33 × 18 BroctagonPrimeMarkets-Live 5.00 × 12 RoboForex-ProCent-7 5.00 × 3 ICMarketsSC-Live09 5.43 × 7 ICMarketsSC-Live04 5.46 × 237 IronFXBM-Real9 6.13 × 16 Coinexx-Demo 7.50 × 6