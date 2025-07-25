SignauxSections
Kok Chye Ong

X 2

Kok Chye Ong
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 130%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
268
Bénéfice trades:
185 (69.02%)
Perte trades:
83 (30.97%)
Meilleure transaction:
182.96 USD
Pire transaction:
-54.99 USD
Bénéfice brut:
3 207.29 USD (29 412 pips)
Perte brute:
-1 402.86 USD (15 313 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (283.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.98 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
61.96%
Charge de dépôt maximale:
20.58%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
11.50
Longs trades:
125 (46.64%)
Courts trades:
143 (53.36%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
6.73 USD
Bénéfice moyen:
17.34 USD
Perte moyenne:
-16.90 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-130.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-156.96 USD (4)
Croissance mensuelle:
25.03%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
156.96 USD (8.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.79% (156.96 USD)
Par fonds propres:
30.05% (856.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 64
EURUSD 35
GBPUSD 27
AUDUSD 20
NZDUSD 18
GBPAUD 17
NZDCAD 17
USDCHF 17
AUDCHF 15
EURGBP 14
CADCHF 12
GBPCHF 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 35
EURUSD 295
GBPUSD 264
AUDUSD 161
NZDUSD 156
GBPAUD 192
NZDCAD 125
USDCHF 132
AUDCHF 114
EURGBP 123
CADCHF 96
GBPCHF 112
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 970
EURUSD 1.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 1.5K
NZDUSD 1K
GBPAUD 3.4K
NZDCAD 1.5K
USDCHF -155
AUDCHF 661
EURGBP 685
CADCHF 200
GBPCHF 587
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +182.96 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +283.64 USD
Perte consécutive maximale: -130.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.21 × 94
FusionMarkets-Live
0.66 × 241
Valutrades-Real-HK
0.73 × 60
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.26 × 72
FPMarkets-Live2
1.40 × 5
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 30
Exness-Real
1.98 × 42
SwitchMarkets-Real
2.00 × 3
PurpleTradingSC-02Demo
2.15 × 13
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 1
ForexChief-DirectFX
3.00 × 5
Tradeview-Live
3.83 × 12
ICMarketsSC-Live31
4.20 × 25
FXPIG-LIVE
4.33 × 18
BroctagonPrimeMarkets-Live
5.00 × 12
RoboForex-ProCent-7
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
5.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
5.46 × 237
IronFXBM-Real9
6.13 × 16
Coinexx-Demo
7.50 × 6
9 plus...
To ignore July result due to some extraordinary gain on 11 July. Expected monthly return 20-30% of capital.

Due to Martingale strategy which is risky, do consider withdrawing profit to protect capital.

Stop loss at 40% Equity

Aucun avis
2025.09.19 02:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 18:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 08:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.10 02:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 11:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.