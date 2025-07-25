SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Thunder Breathing 3rd
Dany Wardiyanto

Thunder Breathing 3rd

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 474
Bénéfice trades:
957 (64.92%)
Perte trades:
517 (35.07%)
Meilleure transaction:
26.88 USD
Pire transaction:
-183.69 USD
Bénéfice brut:
4 010.44 USD (400 978 pips)
Perte brute:
-3 924.57 USD (367 331 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (21.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.50 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
58.22%
Charge de dépôt maximale:
6.98%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
212
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
959 (65.06%)
Courts trades:
515 (34.94%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
4.19 USD
Perte moyenne:
-7.59 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-339.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-339.33 USD (10)
Croissance mensuelle:
3.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
368.97 USD
Maximal:
456.03 USD (8.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.96% (456.03 USD)
Par fonds propres:
7.04% (346.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1473
archived 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 270
archived -184
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
archived 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.88 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +21.36 USD
Perte consécutive maximale: -339.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 plus...
"Kaminari no kokyū"

-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail


Aucun avis
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 10:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.25 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
