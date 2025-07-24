SignauxSections
Daniel Santiago

Fintech Trade

Daniel Santiago
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
83 (79.04%)
Perte trades:
22 (20.95%)
Meilleure transaction:
1 471.86 USD
Pire transaction:
-347.06 USD
Bénéfice brut:
19 830.77 USD (83 516 pips)
Perte brute:
-1 555.22 USD (5 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (7 465.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 465.68 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
91.07%
Charge de dépôt maximale:
11.81%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
32.13
Longs trades:
79 (75.24%)
Courts trades:
26 (24.76%)
Facteur de profit:
12.75
Rendement attendu:
174.05 USD
Bénéfice moyen:
238.92 USD
Perte moyenne:
-70.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-173.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-528.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.47%
Prévision annuelle:
42.11%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.50 USD
Maximal:
568.86 USD (1.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.78% (540.16 USD)
Par fonds propres:
2.81% (2 448.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY! 99
GBPUSD! 4
EURUSD! 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY! 18K
GBPUSD! 76
EURUSD! -80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY! 78K
GBPUSD! 555
EURUSD! -502
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 471.86 USD
Pire transaction: -347 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7 465.68 USD
Perte consécutive maximale: -173.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I'm a US trader and am bound to rules such as FIFO, no hedging, 1:100 leverage, etc.  Due to that, I need significant capital for my risk management and profits to be successful.

I'm a swing trader and may hold positions for weeks as needed.  I average into my trades and may hold multiple trades.  I'm laser focused on USDJPY.

Aucun avis
2025.09.25 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 21:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
