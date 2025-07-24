- Croissance
Trades:
105
Bénéfice trades:
83 (79.04%)
Perte trades:
22 (20.95%)
Meilleure transaction:
1 471.86 USD
Pire transaction:
-347.06 USD
Bénéfice brut:
19 830.77 USD (83 516 pips)
Perte brute:
-1 555.22 USD (5 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (7 465.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 465.68 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
91.07%
Charge de dépôt maximale:
11.81%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
32.13
Longs trades:
79 (75.24%)
Courts trades:
26 (24.76%)
Facteur de profit:
12.75
Rendement attendu:
174.05 USD
Bénéfice moyen:
238.92 USD
Perte moyenne:
-70.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-173.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-528.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.47%
Prévision annuelle:
42.11%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.50 USD
Maximal:
568.86 USD (1.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.78% (540.16 USD)
Par fonds propres:
2.81% (2 448.52 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY!
|99
|GBPUSD!
|4
|EURUSD!
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY!
|18K
|GBPUSD!
|76
|EURUSD!
|-80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY!
|78K
|GBPUSD!
|555
|EURUSD!
|-502
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
I'm a US trader and am bound to rules such as FIFO, no hedging, 1:100 leverage, etc. Due to that, I need significant capital for my risk management and profits to be successful.
I'm a swing trader and may hold positions for weeks as needed. I average into my trades and may hold multiple trades. I'm laser focused on USDJPY.
