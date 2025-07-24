SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLDUS3011561726
Jason Ng Ming Xian

GOLDUS3011561726

Jason Ng Ming Xian
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 040
Bénéfice trades:
862 (82.88%)
Perte trades:
178 (17.12%)
Meilleure transaction:
11.88 USD
Pire transaction:
-45.45 USD
Bénéfice brut:
628.72 USD (459 296 pips)
Perte brute:
-825.45 USD (992 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
187 (82.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.13 USD (187)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
36.66%
Charge de dépôt maximale:
11.30%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
452 (43.46%)
Courts trades:
588 (56.54%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-0.19 USD
Bénéfice moyen:
0.73 USD
Perte moyenne:
-4.64 USD
Pertes consécutives maximales:
49 (-338.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-338.41 USD (49)
Croissance mensuelle:
19.13%
Prévision annuelle:
232.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
295.80 USD
Maximal:
463.30 USD (161.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.12% (463.02 USD)
Par fonds propres:
15.52% (91.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 642
BTCUSD 127
USDJPY 96
GBPUSD 73
EURJPY 49
GBPJPY 39
USDCHF 8
US30 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -210
BTCUSD -53
USDJPY 40
GBPUSD 35
EURJPY 14
GBPJPY -2
USDCHF 5
US30 -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
BTCUSD -532K
USDJPY 7.5K
GBPUSD 4.2K
EURJPY 2.8K
GBPJPY 1.2K
USDCHF 469
US30 -4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.88 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 187
Pertes consécutives maximales: 49
Bénéfice consécutif maximal: +82.13 USD
Perte consécutive maximale: -338.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 11276
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.74 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
81 plus...
combo
Aucun avis
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 21:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 11:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 21:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 23:27
Share of trading days is too low
2025.07.24 22:27
Share of trading days is too low
2025.07.24 21:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.24 20:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.24 17:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.71% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
