Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real10 0.13 × 8 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-5 0.55 × 33 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 OxSecurities-Live 1.00 × 3 itexsys-Platform 1.25 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 1.48 × 8789 Exness-MT5Real11 1.67 × 3 Opogroup-Server1 1.79 × 28 ICMarketsSC-MT5 1.95 × 283 FxPro-MT5 Live02 1.96 × 49 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.04 × 522 Axiory-Live 2.31 × 275 80 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou