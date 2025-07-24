SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NTRon 2000
Konstantin Freize

NTRon 2000

Konstantin Freize
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 61%
Weltrade-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
23 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1 170.96 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
10 365.06 USD (81 874 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
23 (10 365.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 365.06 USD (23)
Ratio de Sharpe:
5.31
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
13 (56.52%)
Courts trades:
10 (43.48%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
450.65 USD
Bénéfice moyen:
450.65 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
29.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 170.96 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +10 365.06 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 plus...
Aucun avis
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.83% of days out of the 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 19:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 10:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
