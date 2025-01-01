SignauxSections
Signaux / Dana Yathra 2
404

Malheureusement, Dana Yathra 2 le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux de Windra Swastika:

Dhana Yatra
Croissance
86%
Abonnés
0
Semaines
21
Trades
85
Gagner
58%
Facteur de profit
1.35
DD max.
50%
Fred Trade
Croissance
0%
Abonnés
0
Semaines
0
Trades
0
Gagner
0%
Facteur de profit
n/a
DD max.
0%

Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 4 MetaTrader:

NeroSignal
Croissance
1 039%
Abonnés
21
Semaines
42
Trades
1468
Gagner
60%
Facteur de profit
1.87
DD max.
28%
Niguru GBP
Croissance
12 439%
Abonnés
0
Semaines
133
Trades
1146
Gagner
88%
Facteur de profit
2.52
DD max.
39%
KingFX AU
Croissance
25 452%
Abonnés
32
Semaines
182
Trades
3178
Gagner
76%
Facteur de profit
1.79
DD max.
52%
Gold pro
Croissance
1 638%
Abonnés
15
Semaines
32
Trades
690
Gagner
80%
Facteur de profit
2.12
DD max.
52%
High frequency
Croissance
4 779%
Abonnés
1
Semaines
192
Trades
9444
Gagner
68%
Facteur de profit
1.72
DD max.
42%
ATong
Croissance
4 209%
Abonnés
0
Semaines
232
Trades
7800
Gagner
76%
Facteur de profit
1.54
DD max.
28%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
5 688%
Abonnés
1
Semaines
319
Trades
1934
Gagner
72%
Facteur de profit
1.93
DD max.
38%
MCA100
Croissance
1 249%
Abonnés
28
Semaines
97
Trades
275
Gagner
57%
Facteur de profit
1.75
DD max.
35%
MultiWay ICM
Croissance
480%
Abonnés
10
Semaines
89
Trades
782
Gagner
74%
Facteur de profit
2.02
DD max.
28%
Wolf Scalper MT4
Croissance
1 060%
Abonnés
9
Semaines
160
Trades
1233
Gagner
91%
Facteur de profit
1.49
DD max.
21%

Pas de signaux appropriés ?
Sélectionnez et abonnez-vous
à l'un des 2998 signaux disponibles
pour MetaTrader 4

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.