SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Funded account 100k
Achmad Afandi

Funded account 100k

Achmad Afandi
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
FundedNext-Server 2
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
31 (43.05%)
Perte trades:
41 (56.94%)
Meilleure transaction:
2 659.64 USD
Pire transaction:
-2 940.92 USD
Bénéfice brut:
28 087.76 USD (13 998 pips)
Perte brute:
-32 886.91 USD (16 548 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (4 651.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 651.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
80.43%
Charge de dépôt maximale:
19.96%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
30 (41.67%)
Courts trades:
42 (58.33%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-66.65 USD
Bénéfice moyen:
906.06 USD
Perte moyenne:
-802.12 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-5 785.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 928.97 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 483.20 USD
Maximal:
9 522.95 USD (9.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.40% (9 501.00 USD)
Par fonds propres:
5.00% (4 825.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 9
GBPCAD 8
GBPUSD 6
EURGBP 4
AUDJPY 4
AUDCHF 4
NZDUSD 4
XAUUSD 3
EURUSD 3
GBPCHF 3
USDJPY 3
AUDUSD 3
NZDCAD 3
EURCAD 2
EURJPY 2
EURCHF 2
GBPAUD 2
USDCHF 2
EURNZD 1
GBPJPY 1
EURAUD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 152
GBPCAD -3.6K
GBPUSD 966
EURGBP 591
AUDJPY -556
AUDCHF -1.3K
NZDUSD -2.3K
XAUUSD -1.2K
EURUSD 2.7K
GBPCHF 1.6K
USDJPY 2.4K
AUDUSD -3.4K
NZDCAD 644
EURCAD -1.6K
EURJPY -1.7K
EURCHF -1.1K
GBPAUD 517
USDCHF 1K
EURNZD 1K
GBPJPY -597
EURAUD 25
CADJPY -303
NZDJPY 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 311
GBPCAD -1.9K
GBPUSD -42
EURGBP 274
AUDJPY -115
AUDCHF -274
NZDUSD -524
XAUUSD -2.9K
EURUSD 1.1K
GBPCHF 807
USDJPY 1.7K
AUDUSD -773
NZDCAD 231
EURCAD -663
EURJPY -1.4K
EURCHF -414
GBPAUD 597
USDCHF 539
EURNZD 1.1K
GBPJPY -645
EURAUD 27
CADJPY -10
NZDJPY 320
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 659.64 USD
Pire transaction: -2 941 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4 651.03 USD
Perte consécutive maximale: -5 785.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 05:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Share of trading days is too low
2025.07.25 08:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 07:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 07:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 07:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 07:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 07:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Funded account 100k
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
94K
USD
9
0%
72
43%
80%
0.85
-66.65
USD
9%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.