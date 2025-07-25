SignauxSections
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho Vantage

Denis Rodrigo Bicalho
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
VantageInternational-Live 5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
112 (75.67%)
Perte trades:
36 (24.32%)
Meilleure transaction:
28.80 USD
Pire transaction:
-110.37 USD
Bénéfice brut:
383.23 USD (573 420 pips)
Perte brute:
-281.03 USD (163 321 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (60.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.14 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
55.90%
Charge de dépôt maximale:
19.41%
Dernier trade:
21 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
88 (59.46%)
Courts trades:
60 (40.54%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
3.42 USD
Perte moyenne:
-7.81 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-128.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-128.37 USD (4)
Croissance mensuelle:
-9.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
129.73 USD (9.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.35% (129.73 USD)
Par fonds propres:
18.33% (253.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
BTCUSD 21
EURUSD 17
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
USDCHF 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19
BTCUSD 25
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
USDCHF 6
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 545
BTCUSD 403K
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
USDCHF 409
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.80 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.14 USD
Perte consécutive maximale: -128.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Aucun avis
2025.09.23 07:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 04:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 05:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
