Yonggang Shang

AI Trading Crypto

Yonggang Shang
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 205%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
194 (84.71%)
Perte trades:
35 (15.28%)
Meilleure transaction:
234.00 USD
Pire transaction:
-242.61 USD
Bénéfice brut:
3 408.15 USD (4 516 788 pips)
Perte brute:
-1 628.71 USD (2 676 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (470.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
559.92 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
45.15%
Charge de dépôt maximale:
50.14%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.53
Longs trades:
165 (72.05%)
Courts trades:
64 (27.95%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
7.77 USD
Bénéfice moyen:
17.57 USD
Perte moyenne:
-46.53 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-293.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-293.07 USD (3)
Croissance mensuelle:
20.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
321.80 USD (24.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.21% (321.80 USD)
Par fonds propres:
35.95% (294.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 177
ETHUSD 47
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 830
ETHUSD 900
XAUUSD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.7M
ETHUSD 113K
XAUUSD 9.8K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +234.00 USD
Pire transaction: -243 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +470.98 USD
Perte consécutive maximale: -293.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
62 plus...
BTC, ETH, AI Trading
Aucun avis
2025.09.14 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 14:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 06:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI Trading Crypto
999 USD par mois
205%
0
0
USD
2.6K
USD
10
0%
229
84%
45%
2.09
7.77
USD
36%
1:200
