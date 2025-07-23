SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dominion PIPS
Raphael Akinkunmi

Dominion PIPS

Raphael Akinkunmi
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 244%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
107 (86.29%)
Perte trades:
17 (13.71%)
Meilleure transaction:
28.38 USD
Pire transaction:
-35.39 USD
Bénéfice brut:
403.25 USD (13 987 pips)
Perte brute:
-88.49 USD (2 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (159.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
159.51 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
33.25%
Charge de dépôt maximale:
68.80%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
8.89
Longs trades:
77 (62.10%)
Courts trades:
47 (37.90%)
Facteur de profit:
4.56
Rendement attendu:
2.54 USD
Bénéfice moyen:
3.77 USD
Perte moyenne:
-5.21 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-12.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.39 USD (1)
Croissance mensuelle:
52.99%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.39 USD (19.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.37% (35.39 USD)
Par fonds propres:
41.71% (4.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY_k 36
GBPUSD_k 17
EURUSD_k 17
GBPJPY_k 16
CHFJPY_k 12
AUDUSD_k 5
EURJPY_k 3
EURCAD_k 3
USDCHF_k 3
NZDJPY_k 2
CADJPY_k 2
AUDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
XAUUSD_k 1
EURCHF_k 1
USDCAD_k 1
AUDJPY_k 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY_k 103
GBPUSD_k 21
EURUSD_k 11
GBPJPY_k 55
CHFJPY_k 78
AUDUSD_k 4
EURJPY_k 5
EURCAD_k 4
USDCHF_k 5
NZDJPY_k 7
CADJPY_k 7
AUDCAD_k 2
NZDUSD_k 1
XAUUSD_k 2
EURCHF_k 6
USDCAD_k 0
AUDJPY_k 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY_k 4.5K
GBPUSD_k 618
EURUSD_k 301
GBPJPY_k 1.9K
CHFJPY_k 2.6K
AUDUSD_k 130
EURJPY_k 332
EURCAD_k 330
USDCHF_k 122
NZDJPY_k 201
CADJPY_k 210
AUDCAD_k 73
NZDUSD_k 67
XAUUSD_k 42
EURCHF_k 92
USDCAD_k 9
AUDJPY_k 188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.38 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +159.51 USD
Perte consécutive maximale: -12.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal at best
Aucun avis
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dominion PIPS
75 USD par mois
244%
0
0
USD
306
USD
10
16%
124
86%
33%
4.55
2.54
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.