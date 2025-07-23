SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ronin47 7e Gold Since July 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 7e Gold Since July 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 93%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40 932
Bénéfice trades:
28 061 (68.55%)
Perte trades:
12 871 (31.44%)
Meilleure transaction:
14 008.35 USD
Pire transaction:
-1 360.92 USD
Bénéfice brut:
202 045.23 USD (2 561 529 pips)
Perte brute:
-120 420.01 USD (3 453 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (46.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 526.75 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
63.37%
Charge de dépôt maximale:
127.15%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
4424
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
3.46
Longs trades:
20 843 (50.92%)
Courts trades:
20 089 (49.08%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
7.20 USD
Perte moyenne:
-9.36 USD
Pertes consécutives maximales:
87 (-23 561.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-23 561.87 USD (87)
Croissance mensuelle:
32.20%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23 561.87 USD (15.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.30% (23 561.87 USD)
Par fonds propres:
50.60% (58 731.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 40931
archived 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 68K
archived 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -892K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 008.35 USD
Pire transaction: -1 361 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 87
Bénéfice consécutif maximal: +46.31 USD
Perte consécutive maximale: -23 561.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 plus...
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e Gold Since July 2025

Trade On XAUUSD Only 


Aucun avis
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 23:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 23:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
