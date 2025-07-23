- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
40 932
Bénéfice trades:
28 061 (68.55%)
Perte trades:
12 871 (31.44%)
Meilleure transaction:
14 008.35 USD
Pire transaction:
-1 360.92 USD
Bénéfice brut:
202 045.23 USD (2 561 529 pips)
Perte brute:
-120 420.01 USD (3 453 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (46.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18 526.75 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
63.37%
Charge de dépôt maximale:
127.15%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
4424
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
3.46
Longs trades:
20 843 (50.92%)
Courts trades:
20 089 (49.08%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
7.20 USD
Perte moyenne:
-9.36 USD
Pertes consécutives maximales:
87 (-23 561.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-23 561.87 USD (87)
Croissance mensuelle:
32.20%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23 561.87 USD (15.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.30% (23 561.87 USD)
Par fonds propres:
50.60% (58 731.76 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40931
|archived
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|68K
|archived
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-892K
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +14 008.35 USD
Pire transaction: -1 361 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 87
Bénéfice consécutif maximal: +46.31 USD
Perte consécutive maximale: -23 561.87 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e Gold Since July 2025
Trade On XAUUSD Only
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
93%
0
0
USD
USD
142K
USD
USD
13
99%
40 932
68%
63%
1.67
1.99
USD
USD
51%
1:500