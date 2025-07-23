SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Naxos
Matthias Ernst Weeber

Naxos

Matthias Ernst Weeber
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 332
Bénéfice trades:
9 843 (95.26%)
Perte trades:
489 (4.73%)
Meilleure transaction:
46.43 EUR
Pire transaction:
-294.81 EUR
Bénéfice brut:
7 559.35 EUR (10 865 508 pips)
Perte brute:
-2 014.80 EUR (2 328 384 pips)
Gains consécutifs maximales:
1109 (671.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
671.73 EUR (1109)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
15.29%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
2723
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
8 924 (86.37%)
Courts trades:
1 408 (13.63%)
Facteur de profit:
3.75
Rendement attendu:
0.54 EUR
Bénéfice moyen:
0.77 EUR
Perte moyenne:
-4.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 538.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 538.89 EUR (20)
Croissance mensuelle:
4.52%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
1 538.89 EUR (14.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.05% (1 538.89 EUR)
Par fonds propres:
6.23% (787.98 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOUSD 1325
UKOUSD 1170
US2000.r 1086
NAS100.r 1061
SP500.r 954
DJ30.r 819
DJ30ft.r 555
NAS100ft.r 430
SP500ft.r 370
JPN225ft.r 363
USDCHF 289
GER40ft.r 289
HK50ft.r 235
EURUSD 145
BTCBCH 97
USDSEK 82
CADCHF 76
AUDCHF 73
BTCLTC 73
BTCETH 72
NZDCHF 68
FRA40ft.r 59
USDJPY 56
CHINA50ft.r 50
UK100ft.r 49
USDDKK 43
EURCHF 43
AUDCAD 42
EU50.r 41
USDCAD 33
GAS-C 32
NZDJPY 32
GBPCHF 27
USDZAR 27
EURTRY 21
CADJPY 17
USDCNH 16
USDSGD 16
GBPCAD 15
GBPJPY 14
AUDJPY 13
AUDCNH 11
GBPSGD 11
USDMXN 10
GASOIL-C 8
USDTRY 7
AUDNZD 3
USDX.r 2
ETHBCH 1
VIX.r 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOUSD 901
UKOUSD 743
US2000.r 369
NAS100.r 840
SP500.r 1.5K
DJ30.r 626
DJ30ft.r 400
NAS100ft.r 137
SP500ft.r 366
JPN225ft.r 172
USDCHF 260
GER40ft.r 75
HK50ft.r 104
EURUSD 138
BTCBCH -1.7K
USDSEK 51
CADCHF 47
AUDCHF 48
BTCLTC 77
BTCETH 59
NZDCHF 45
FRA40ft.r 7
USDJPY 46
CHINA50ft.r 13
UK100ft.r 6
USDDKK 22
EURCHF 27
AUDCAD 25
EU50.r 14
USDCAD 16
GAS-C 652
NZDJPY 16
GBPCHF 26
USDZAR 22
EURTRY -76
CADJPY 11
USDCNH 9
USDSGD 7
GBPCAD 13
GBPJPY 16
AUDJPY 8
AUDCNH 8
GBPSGD 9
USDMXN 5
GASOIL-C 189
USDTRY 2
AUDNZD 0
USDX.r 1
ETHBCH 1
VIX.r 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOUSD 160K
UKOUSD 151K
US2000.r 120K
NAS100.r 1.9M
SP500.r 363K
DJ30.r 2.7M
DJ30ft.r 1.1M
NAS100ft.r 534K
SP500ft.r 121K
JPN225ft.r 925K
USDCHF 19K
GER40ft.r 397K
HK50ft.r 424K
EURUSD 13K
BTCBCH -198K
USDSEK 48K
CADCHF 3.6K
AUDCHF 3.4K
BTCLTC 73K
BTCETH 14K
NZDCHF 3.1K
FRA40ft.r 49K
USDJPY 6.6K
CHINA50ft.r 9K
UK100ft.r 47K
USDDKK 14K
EURCHF 1.9K
AUDCAD 3.5K
EU50.r 13K
USDCAD 1.9K
GAS-C 1.1K
NZDJPY 2.4K
GBPCHF 2K
USDZAR 39K
EURTRY -461K
CADJPY 1.7K
USDCNH 6K
USDSGD 889
GBPCAD 1.8K
GBPJPY 2.4K
AUDJPY 1.1K
AUDCNH 5.7K
GBPSGD 1.2K
USDMXN 9K
GASOIL-C 1.8K
USDTRY -33K
AUDNZD 37
USDX.r 557
ETHBCH 189
VIX.r 79
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.43 EUR
Pire transaction: -295 EUR
Gains consécutifs maximales: 1109
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +671.73 EUR
Perte consécutive maximale: -1 538.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

- Indices futures and Commodities

- short- / mid- / longterm

- Suggested Minimum Invest > 10000 $

Aucun avis
2025.09.30 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 19:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Naxos
199 USD par mois
16%
0
0
USD
56K
EUR
11
88%
10 332
95%
100%
3.75
0.54
EUR
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.