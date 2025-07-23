SignauxSections
Helisson Barbosa De Oliveira

Hshow

Helisson Barbosa De Oliveira
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -69%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 310
Bénéfice trades:
1 167 (89.08%)
Perte trades:
143 (10.92%)
Meilleure transaction:
618.07 USD
Pire transaction:
-1 508.17 USD
Bénéfice brut:
17 081.96 USD (3 516 894 pips)
Perte brute:
-12 896.61 USD (1 860 837 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (1 326.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 711.74 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
92.07%
Charge de dépôt maximale:
116.56%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
893 (68.17%)
Courts trades:
417 (31.83%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
3.19 USD
Bénéfice moyen:
14.64 USD
Perte moyenne:
-90.19 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-73.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 007.23 USD (8)
Croissance mensuelle:
653.07%
Prévision annuelle:
7 923.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
893.84 USD
Maximal:
9 370.51 USD (109.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.06% (9 370.51 USD)
Par fonds propres:
95.85% (4 075.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 337
USDJPYm 109
GBPJPYm 108
EURJPYm 103
BTCUSDm 90
USOILm 67
AUDJPYm 58
NZDJPYm 51
CADJPYm 47
EURUSDm 45
CHFJPYm 41
NZDUSDm 26
AUDUSDm 22
GBPUSDm 22
GBPNZDm 19
USDCHFm 17
EURNZDm 16
AUDNZDm 16
GBPAUDm 15
GBPCADm 13
NZDCADm 11
EURAUDm 11
USDCADm 10
EURCADm 10
AUDCADm 9
GBPCHFm 7
EURGBPm 7
NZDCHFm 6
AUDCHFm 6
EURCHFm 4
CADCHFm 4
USDZARm 2
BTCXAUm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -718
USDJPYm 189
GBPJPYm 464
EURJPYm 52
BTCUSDm 2.1K
USOILm 1.8K
AUDJPYm 19
NZDJPYm 71
CADJPYm -11
EURUSDm -56
CHFJPYm 31
NZDUSDm 9
AUDUSDm 13
GBPUSDm 142
GBPNZDm -12
USDCHFm -49
EURNZDm 29
AUDNZDm 3
GBPAUDm 31
GBPCADm -29
NZDCADm 18
EURAUDm 6
USDCADm 16
EURCADm 19
AUDCADm -3
GBPCHFm -7
EURGBPm 4
NZDCHFm -2
AUDCHFm 6
EURCHFm 0
CADCHFm 3
USDZARm 2
BTCXAUm 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 111K
USDJPYm 7.9K
GBPJPYm 19K
EURJPYm 5.5K
BTCUSDm 1.5M
USOILm 18K
AUDJPYm 2.9K
NZDJPYm 3K
CADJPYm -1K
EURUSDm 2.9K
CHFJPYm -2.2K
NZDUSDm -524
AUDUSDm 580
GBPUSDm 2.9K
GBPNZDm -1.7K
USDCHFm -5.4K
EURNZDm 1.8K
AUDNZDm -700
GBPAUDm 1.9K
GBPCADm -4.2K
NZDCADm 912
EURAUDm 250
USDCADm 1.1K
EURCADm 1.3K
AUDCADm -374
GBPCHFm -588
EURGBPm -489
NZDCHFm 286
AUDCHFm 492
EURCHFm -36
CADCHFm 249
USDZARm 4.8K
BTCXAUm 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +618.07 USD
Pire transaction: -1 508 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 326.12 USD
Perte consécutive maximale: -73.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
Copier

